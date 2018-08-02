17-разовий чемпіон України з волейболу харківський Локомотив знявся з Суперліги

Команда вже три роки фактично не має фінансової підтримки.

Флагман українського волейболу - харківський "Локомотив" - знявся з єврокубків, а також заявив про вихід з української Суперліги. Причина - вкрай несприятливе фінансове становище колективу.

«Локомотив» – єдина команда з усього пострадянського простору, яка зберегла своє ім'я. На жаль, з 2015 року клуб не мав спонсора. Південна залізниця, яка була партнером клубу довгі роки, відмовилася від підтримки волейболу.

Це диво, що команда ще три сезони протрималася. Завдяки тому, що ми отримали компенсацію за Олега Плотницького (пішов в італійський клуб. - УНІАН), ми змогли закінчити минулий чемпіонат, але виконати умови контрактів перед тими гравцями, які були на контракті, ми не змогли. Довелося всім дати «вільну», більшість наших волейболістів вже влаштовані або за кордоном, або в інших українських клубах», – зазначив на прес-конференції президент "Локомотива" Євген Щербина.

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Він повідомив, що "Локомотив" вперше за довгі роки не буде представляти Україну в єврокубках.

"В цьому сезоні ми одразу відмовилися від участі в єврокубках, хоча мали повне право там виступати, як віце-чемпіони країни. На 95% ми знімаємося з чемпіонату української Суперліги, оскільки не в змозі виконувати ті вимоги, які висуваються до команд вищого дивізіону.

Команда буде виступати у вищій лізі, задіємо гравців спортивного училища №1 - волейболісти 2000, 2001 і 2002 років народження", - додав Щербина.

Нагадаємо, "Локомотив" - найбільш титулований волейбольний клуб України. 17 разів команда вигравала золото чемпіонату України, 13 разів ставала володарем Кубка країни. У 2004 році "Локомотив" виграв Кубок Європи.