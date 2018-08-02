У Росії прокоментували переїзд трьох біатлоністок в Україну

Тренер збірної Росії не вважає трагедією цей перехід.

Старший тренер жіночої збірної Росії з біатлону Віталій Норіцин прокоментував інформацію про те, що російські біатлоністки Катерина Бех, Анастасія Рассказова та Оксана Москаленко будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях.

"Це їх право, їх рішення змінити спортивне громадянство і спробувати себе в іншій країні, якщо вони не потрапляли в команду. Їх перехід – це не втрата для збірної Росії, трагедії точно ніякої немає, - повідомляє Isport.

Кожен рік відбуваються подібні переходи в інші національні команди, треба спокійно ставитися до цього. Кожен спортсмен шукає там, де йому зручніше і де у нього більше перспектив.

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Складно оцінити перспективи цих трьох біатлоністок, давати прогнози – справа невдячна. Навіть найталановитіші спортсмени не завжди виростають у спортсменів топ-рівня. Буває навіть навпаки. Тільки богу відомо, як вони розкриються", - цитує Норіцина "РИА Новости".

Перехід спортсменок раніше підтвердив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Нагадаємо, після невдалого олімпійського сезону жіночу збірну України з біатлону очолив новий тренер – росіянин Андрій Прокунин.