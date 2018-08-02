Українська команда зі стрільби з луку встановила світовий рекорд

У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок.

На відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует у складі Маркіяна Івашка та Анастасії Павлової встановив світовий рекорд.

У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Нагадаємо, цей вид програми включений до програми Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби з лука з блискучим досягненням, побажавши й надалі демонструвати чудові результати та високі досягнення на міжнародній арені.