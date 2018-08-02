Українська команда зі стрільби з луку встановила світовий рекорд
12:20, 02 серпня 2018Інше
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У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок.
Маркіян Івашко стал співавтором світового рекорду / НОК України
На відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует у складі Маркіяна Івашка та Анастасії Павлової встановив світовий рекорд.
У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Нагадаємо, цей вид програми включений до програми Олімпійських ігор в Токіо-2020.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби з лука з блискучим досягненням, побажавши й надалі демонструвати чудові результати та високі досягнення на міжнародній арені.
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