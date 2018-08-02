Шпажист Нікішин вдруге удостоєний звання найкращого спортсмена місяця в Україні

Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня.

Підводячи підсумки спортивного липня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила, зокрема, виступ українських фехтувальників на чемпіонаті світу в китайському Усі.

Бронзові медалі в індивідуальних змаганнях шпажистів Богдана Нікішина та Романа Свічкаря стали найвищим досягненням в олімпійських видах програм наших спортсменів у липні, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Перед членами Комісії стояв непростий вибір, але після детального аналізу та консультацій з Національною федерації фехтування України, тренерським штабом збірної України з фехтування було ухвалено рішення визнати найкращим спортсменом місяця Богдана Нікішина.

Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня.

Відзначимо, для Богдана це перша індивідуальна медаль чемпіонату світу. Напередодні досвідчений шпажист здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи в місті Новий Сад (Сербія).

За підсумками загального заліку Кубка світу українець посів другу сходинку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування.

Для Богдана Нікішина це друге високе визнання НОК. Вперше звання найкращого спортсмена місяця він був удостоєний у червні-2016.