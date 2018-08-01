Три російських біатлоністки виступатимуть за збірну України - президент ФБУ Бринзак

Батьки у дівчаток українці, а документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення.

У перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці взяли участь три спортсменки з Росії - Катерина Бех виграла спринт, Анастасія Рассказова була 4-ю і Оксана Москаленко - 11-ю.

Прокоментував появу новобранців в списку українських біатлоністів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю Українському біатлону:

- Ці три дівчинки були запрошені білоруською федерацією. Вони звільнилися в Москві, пройшли збори з білоруською командою, але щось там не вийшло, і вони подзвонили мені. Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але тільки в особистому заліку, не приносячи командні очки. Ну а нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит.

На зауваження про те, що всіх трьох спортсменок тренує Ілля Лопухов й чи означає це, що і тренер також переїхав працювати в Україну, Бринзак відповів:

- Так, Лопухов продовжує працювати з ними, також ми підключили і Валентину Шевченко. Наскільки я знаю, після літнього чемпіонату України планується, що молоді спортсменки з національної команди теж перейдуть готуватися до юніорської групу, таким чином формуючи найближчий резерв першої збірної і паралельно готуючись до своїх змагань - юніорських стартів і Кубку IBU.