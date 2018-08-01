Українець Грушин став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби серед юніорів

Наш спортсмен став найсильнішим у ваговій категорії до 63 кг.

У Римі проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед юніорів, де в змаганнях в греко-римському стилі у ваговій категорії до 63 кг. найсильнішим став українець Олександр Грушин.

Наш спортсмен у фінальному поєдинку обіграв Максима Негоду з Білорусі з рахунком 11:3, повідомляє Wrestlingua.com.

Раніше, в 1/8 фіналу Грушин поборов поляк Матеуша Шевчука (9:0), у чвертьфіналі - Ван Мейєра з Німеччини (8:0), а в півфіналі - Іштвана Ванча з Угорщини (6:2).

У свою чергу, у ваговій категорії до 77 кг Дмитро Васецький програв сутичку за бронзу Беці Гурулі (Грузія) - 0:5, а у ваговій категорії Андрій Іванов (Росія) в поєдинку за бронзу здолав українця Владислав Кузько з рахунком 3:1.