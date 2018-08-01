Шість українських тенісистів стартують в основі US Open, п'ятеро почнуть турнір з кваліфікації

US Open стартує в Нью-Йорку 27 серпня.

Опубліковано заявочний лист останнього у сезоні тенісного турніру Великого Шолома – US Open, який стартує в Нью-Йорку 27 серпня.

Серед 104-х тенісисток, які потрапили в основну cітку турніру, п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.

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Ветераном можна вважати Катерину Бондаренко, яка в 12-й раз виступить на US Open, у неї ж найкращий результат серед українських тенісисток – вихід до чвертьфіналу в 2009 році. Еліна Світоліна і Леся Цуренко максимум доходили до четвертого кола.

У кваліфікації US Open Україну представлять три тенісистки - Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

У чоловічій сітці заявлений в основу Олександр Долгополов, який поки не грає через травму, а от Сергій Стаховський та Ілля Марченко спробують подолати кваліфікацію.