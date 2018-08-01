Серена Вільямс зазнала найбільшої поразки в кар'єрі

Вперше у своїй кар'єрі Серена виграла за матч лише один гейм.

Американська тенісистка, екс-перша ракетка світу Серена Вільямс зазнала принизливої поразки в поєдинку проти британки Йоханни Конти в першому колі турніру WTA в Сан-Хосе. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 52 хвилини. Вільямс поступилася в обох сетах 1:6 і 0:6. Вперше у своїй кар'єрі американка взяла всього один гейм за матч.

Читайте такожАмериканська тенісистка звинуватила антидопінгові служби у дискримінації

По ходу зустрічі американська тенісистка припустилася 7 подвійних помилок і програла шість своїх подач. Загалом Серена зуміла взяти лише один гейм, програвши у другому сеті всуху.

Серена Вільямс залишила турнір в першому ж раунді.

Серена Вільямс (США) — Йоханна Конта (Великобританія) - 1:6, 0:6

Нагадаємо, 9 березня Вільямс повернулася на корт після 13-місячної перерви у зв'язку з народженням дитини. На початку липня американка дійшла до фіналу Вімблдону, де поступилася Анжелік Кербер.