Федерація важкої атлетики України уклала професійні контракти з українськими важкоатлетами

Вперше в історії українського спорту Федерація важкої атлетики України уклала контракти зі спортсменами на професійно-спортивну діяльність.

Федерація важкої атлетики України уклала професійні контракти з провідними українськими важкоатлетами.

У Федерації пояснюють, що таким чином збираються мотивувати спортсменів більше часу приділяти тренуванням та активніше стежити за станом здоров’я, йдеться у повідомленні на офіційному сайті ФВАУ.

Спортсменам, що мають контракти з ФВАУ, щомісячно виплачуватимуться гонорари та забезпечуватимуться всі необхідні умови для тренування. Зі свого боку сторони контракту будуть зв’язані низкою зобов’язань. Зокрема, за договором досить суворо каратимуться порушення, пов’язані з вживанням допінгу та порушенням режиму тренувань.

Забезпечення найважливіших потреб спортсменів та гарантії з боку Федерації будуть додатковим стимулом для спортсменів залишатися в Україні, впевнені в ФВАУ.

Наразі, найбільші сподівання Федерація покладає на двох перспективних спортсменів - Ірину Деха та Дмитра Чумака.

Ірина Деха: 1996 року народження, з Харківської області. Чемпіонка світу серед юніорів 2016 року, чемпіонка Європи 2016 року, чемпіонка Всесвітньої Універсіади 2017, Краща спортсменка України 2016 року, учасниця Олімпійських ігор (2016 рік – 4 місце), багаторазова чемпіонка України.

Дмитро Чумак: 1990 року народження, з Херсонської області. Срібний призер чемпіонату Європи 2017 року, бронзовий призер чемпіонату світу 2015, багаторазовий чемпіон України.

З ними були підписані контракти.