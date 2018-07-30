Український скелелаз Болдирєв завоював золото етапу Кубку світу, встановивши рекорд сезону (відео)

Даниїл Болдирєв вийшов на перше місце у світовому рейтингу нинішнього сезону.

В Італії завершилися змагання Х етапу Кубку Світу зі скелелазіння в дисципліні швидкість, де українець Даниїл Болдирев здобув своє друге поспіль золото та продемонстрував кращий час сезону!

5.58 – саме з таким показником завершив змагання Даниїл, здолавши у фіналі росіянина Олександра Шилова. Українець був швидше за суперника на 12 сотих секунди, повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

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Слід відзначити, що попереднє золото Даниїл здобув на етапі Кубку світу в Шамоні (Франція). Завдяки успішному виступу в Італії Болдирєв вийшов на перше місце у світовому рейтингу нинішнього сезону.

Загалом участь у змаганнях взяли представники з понад 20 країн світу. Україну в дисципліні швидкість представляли 7 спортсменів: Даниїл Болдирев (Одеса), Костянтин Павленко (Одеса), Ярослав Ткач (Кременчук), Ігор Робота (Дніпро), Артем Глушко (Дніпро), Маргарита Захарова (Харків) та Тетяна Колкотіна (Дніпро).

Через кваліфікаційний відбір зміг прорватися ще один одесит – Костянтин Павленко, але він зупинився в 1/8 фіналу, посівши у підсумку 11-ту сходинку у турнірній таблиці.