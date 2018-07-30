Українські студенти завоювали 10 медалей на Європейських університетських іграх

Ігри проходили з 15-го по 28 липня в Португалії.

Українські студенти завоювали дві золоті, дві срібні та шість бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, які проходили з 15-го до 28 липня 2018 у місті Коїмбра (Португалія).

Змагання проходили з 13 видів спорту. Українські спортсмени доводили першість у шести категоріях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.

Читайте такожGoogle присвятив дудл другий чемпіонці світу українській шахістці Людмилі Руденко

Українську збірну представляли спортсмени п'яти ВНЗ: НТУ "Харківський політехнічний інститут", Київського університету ім. Б. Грінченка, Сумського державного університету, Чорноморського національного університету ім. П. Могили, Прикарпатського національного університету ім. Ст. Стефаника.

За результатами змагань Україна посіла 12-е місце в загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн.

Зазначимо, що Європейські університетські гри – це масштабні змагання, в яких беруть участь спортсмени з європейських вузів. Захід проходить раз на два роки в різних європейських містах. Учасники змагаються у 13 видах спорту: баскетбол 3×3, баскетбол, бадмінтон, футбол, футзал, гандбол, дзюдо, веслування, регбі, настільний теніс, теніс, волейбол, каное, спринт (демонстраційний спорт). В цьому році в іграх взяли участь понад 4 тис. спортсменів.