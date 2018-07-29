Українські дзюдоїсти виграли дві медалі на етапі Гран-прі в Загребі

Нагороди нашій команді принесли важковаговики Яків Хаммо і Єлизавета Каланіна.

У заключний день змагань на Гран-прі з дзюдо в Загребі українці завоювали дві медалі. Наші важковаговики Яків Хаммо (+100 кг) і Єлизавета Каланіна (+78 кг) виграли малі фінали у своїх вагових категоріях і принесли нашій збірній дві бронзи.

Як повідомили УНІАН у Федерації дзюдо України, Каланіна на старті виграла у Гульшан Іссанової (Казахстан). У наступному поєдинку українка не зуміла здолати Марину Слуцьку з Білорусі, тому була змушена брати участь у "втішний" сітці. Чергова перемога над Ларисою Церіч з Боснії і Герцеговини вивела Єлизавету в малий фінал. У поєдинку за "бронзу" опонентка з Туреччини Кайра Саїт через травму не змогла взяти участь. Неявка суперниці автоматично принесла Каланіній бронзу.

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Яків Хаммо впевнено здолав у малому фіналі австрійця Стефана Хегуя, вигравши двобій іппоном за 2 хвилини до закінчення сутички. Для перемоги українцю знадобилося менше двох хвилин. Турнірний шлях склався для нашого дзюдоїста так: на старті він вибив з боротьби словенця Енея Марініча, потім - Бекболота Товтогонова з Киргизстану, потім - Інала Тасоєва з Росії. Щоправда, у півфіналі Хаммо поступився грузину Гураму Тушішвілі.

За крок від нагороди зупинився ще один українець Данило Гуцол (категорія до 100 кг) із Запоріжжя, який став п'ятим.

Нагадаємо, з 27-го по 29 липня в Загребі проходив турнір серії «Гран-прі». Цими змаганнями наші дзюдоїсти почали боротьбу за ліцензії Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань українці виграли дві медалі- золото у Дар'ї Білодід і срібло у Георгія Зантараі.

За інформацією організаторів етапу Гран-прі в Загребі, в турнірі взяли участь близько 600 спортсменів з 81 країни з 5 континентів. Україну представляли 19 спортсменів.