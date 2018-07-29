Олімпійська чемпіонка з лижних гонок Скофтеруд загинула під час катання на гідроциклі

38-річна Вібеке Скофтеруд була однією з кращих лижниць свого покоління.

Колишня норвезька лижниця Вібеке Скофтеруд знайдена мертвою на березі одного з островів на півдні Норвегії.

«Загибла була оголошена зниклою без вісті в ніч з суботи на неділю в 1.00. Сьогодні в 11.30 вона була знайдена мертвою на острові Святої Єлени в Ховекілені. Поруч був знайдений гидроскутер, все вказує на те, що вона потрапила в аварію на ньому», – повідомили в поліції округу Агдер.

Представник поліції заявив, що спортсменка в момент події знаходилася одна, причини смерті буде встановлено пізніше.

38-річна Скофтеруд - чемпіонка Олімпійських ігор у Ванкувері (2010). На її рахунку також два золота, срібло та бронза чемпіонатів світу.

У 2015 році норвежка оголосила про завершення кар'єри.