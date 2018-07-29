Українець Кухарик виграв золото чемпіонату світу (U-23) з веслування на байдарках і каное

Загалом наша збірна завоювала чотири медалі.

У Пловдиві (Болгарія) завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед молоді (U-23) та юніорів. Українці вибороли на цих змаганнях чотири медалі.

Першим призове місце вдалося зайняти Павлу Алтухову. У перший день фінальних запливів він виступав у фіналі на дистанції 1000 м у змаганнях каное-одиночок і посів третє місце. Золото дісталося німцеві Конраду-Робіну Шайбнеру, срібло – італійцю Карло Таккіні.

А ось в останній день змагань українські спортсмени зібрали повний комплект медалей, повідомляє офіційний сайт турніру.

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В байдарках-четвірках українська команда у складі Дмитра Даниленка / Дмитра Костишева / Олега Кухарика / Дениса Лахмана була другою у півфіналі і стала третьою у фіналі. Це друга бронзова нагорода України на цьому ЧС.

Також проявила себе юніорська каное-четвірка Дмитро Озимок / Олександр Яцюк / Павло Семенюк / Ілля Шаргородський. Посівши третє місце у півфіналі, вони фінішували з другим результатом у фіналі. В результаті - срібло.

Золото завоював Олег Кухарик у фіналі змагань байдарок-одиначок. Причому до середини дистанції він йшов лише четвертим, а в підсумку випередив срібного призера майже на цілу секунду.

Таким чином, збірній України на цих змаганнях вдалося завоювати 4 медалі.