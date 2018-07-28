Українці Науменко і Сербін виграли бронзу ЧС зі стрибків у воду в Києві

Українці здобули першу нагороду домашнього турніру для своєї команди.

У Києві завершилися фінальні змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду у синхронних стрибках з 10-метрової платформи, де представники збірної України завоювали першу медаль домашнього турніру.

3-е місце і бронзову медаль завоювали Євген Науменко і Олег Сербін, повідомляє офіційний сайт змагань.

За п'ять стрибків українці отримали сумарну оцінку 304,08 бали.

Чемпіоном світу стад дует з Китаю (328,44), срібло - на рахунку пари з Великобританії - 304,65.

Українці завоювали першу нагороду на домашньому ЧС.

Як повідомляв УНІАН, юніорський чемпіонат світу-2018 зі стрибків у воду проходить у Києві з 22 по 29 липня.