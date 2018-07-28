Збірна України з бейсболу виграла турнір дивізіону С ЧЄ і вийшла у другий дивізіон В

Турнір завершився впевненою перемогою української команди у всіх п'яти матчах.

У Кропивницькому завершився чемпіонат Європи з бейсболу серед команд третього за значимістю Дивізіону С.

Збірна України здобула п'ять перемог у п'яти матчах, показала максимальний результат і вийшла у другий за значимістю Дивізіон В, повідомляє офіційний сайт змагань.

На груповому етапі змагань господарі турніру обіграли команди Естонії (15:0), Грузії (12:1), Угорщини (9:3) і Румунії (13:0).

Найбільш напруженим став фінальний матч турніру, де зустрічалися дві кращі команди групового етапу - України та Румунії.

Незважаючи на те, що гра групового етапу завершилася впевненою перемогою збірної України з великим рахунком, у фіналі боротьба була куди більш наполегливою. До того ж, свої корективи в боротьбу вніс дощ, який переривав хід матчу і, в підсумку, скоротив його. Тим не менш, підсумкова перевага залишилася за збірною України. За підсумками 6 з 9 інінгів, збірна України виграла з рахунком 3:2.

У наступному розіграші чемпіонату Європи наші бейсболісти зіграють у Дивізіоні В - другому за значимістю турнірі європейської першості..