IAAF включила Україну до списку країн з високим ризиком вживання допінгу

Українських легкоатлетів відтепер буде перевіряти на відсутність допінгу в організмі набагато частіше.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) включила Україну в групу А, в яку входять країни з найбільш високим ризиком вживання допінгу.

Про це заявив президент організації Себастьян Коу, повідомляє офіційний сайт міжнародної легкоатлетичної федерації.

"Список чотирьох федерацій-членів (Кенія, Ефіопія, Білорусь, Україна) буде складений у категорію А, в яку увійдуть ті федерації-члени, які найбільш схильні до ризику допінгу. Національним збірним і окремих спортсменів з цих федерацій доведеться пройти не менше трьох позаконкурсних допінг-тестів за десять місяців до чемпіонатів світу або Олімпійських ігор", - йдеться в повідомленні на сайті федерації.

Наступний чемпіонат світу з легкої атлетики 2019 року пройде в Катарі.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть в 2020-му році в столиці Японії Токіо.