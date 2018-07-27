Українці завоювали золото і срібло в перший день Гран-прі з дзюдо в Загребі

22:34, 27 липня 2018
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Білодід виграла етап Гран-прі у Хорватії / ukrainejudo.com

Вдалим виявився виступ Дарини Білодід і Георгія Зантарая, повідомляє офіційний сайт змагань.

17-річна Білодід у фіналі змагань у ваговій категорії до 48 кг. обіграла чинну чемпіонку Європи Ірину Долгову з Росії. Цікаво, що перевага була настільки великою, що перемогу українка здобула достроково.

У чоловічому фіналі змагань у ваговій категорії до 66 кг. Зантарая програв ізраїльтянину Талу Флікеру. Українець пропустив "вазарі" на початку бію і не зміг відігратися.

Цей турнір став першим у борьбюе за олімпійські ліцензії на Ігри в Токіо-2020.

Етап Гран-прі в Загребі триватиме з 27 по 29 липня.

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Теги: #Гран-прі#дзюдо