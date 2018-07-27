Українка Лыскун з 3-м результатом вийшла у фінал юніорського ЧС зі стрибків у воду в Києві
16:13, 27 липня 2018Інше
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Наша спортсменка зуміла вдало виступити в змаганнях на 10-метровому трампліні.
Лыскун зайняла 3-е місце в попередніх змаганнях ЧС / XSPORT.ua
У Києві завершилися попередні змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, де вперше представники країни-господарки турніру потрапили в трійку найсильніших у цьому турнірі.
Софія Лискун у стрибках з 10-метрової платформи показала сумарний результат 405.15 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка вийшла у фінал з 3-м результатом.
Випередити нашу спортсменку змогли тільки дві китаянки – Шань Лін (445,40) і Жуй Чжан (421,00).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу проходить у Києві з 22 по 29 липня.
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