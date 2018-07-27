Українка Лыскун з 3-м результатом вийшла у фінал юніорського ЧС зі стрибків у воду в Києві

Наша спортсменка зуміла вдало виступити в змаганнях на 10-метровому трампліні.

У Києві завершилися попередні змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, де вперше представники країни-господарки турніру потрапили в трійку найсильніших у цьому турнірі.

Софія Лискун у стрибках з 10-метрової платформи показала сумарний результат 405.15 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка вийшла у фінал з 3-м результатом.

Випередити нашу спортсменку змогли тільки дві китаянки – Шань Лін (445,40) і Жуй Чжан (421,00).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу проходить у Києві з 22 по 29 липня.