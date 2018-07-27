Матч за Суперкубок України-2018 з гандболу пройде в Черкасах

Запорізькі "Мотор" і ЗТР розіграють перший трофей нового сезону.

Перший офіційний матч нового сезону гандболісти найсильніших команд країни - запорізьких «Мотора» і ЗТР, проведуть 2 вересня,

У цей день команди розіграють Суперкубок України, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".

Гра пройде у Черкасах на майданчику ПС «Будівельник» і, як планується, розпочнеться о 17.00.

Це буде четвертий за ліком розіграш Суперкубка України. Раніше тричі поспіль трофей вигравав «Мотор».

Суперкубок-2015. «Мотор» — ЗТР 26:25 (17:15)

Запоріжжя, арена ЗАС

«Мотор»: Грудку, Кошовий; Кубатко (2), Шельменко (5), Малашинскас (6), Шевельов (1), Бурка (7), Жук (1); Жуков (3), Козакевич, Калараш, Куриленко (1), Пуховский, Денисов.

ЗТР: Умовист, Дерев'янкін; Акименко (2). Ганчев (6), Звездов, Зотов (2), Константинов (2), Карамишев (8); Кириленко (2), Тільт (2), Исанчук (1), Артеменко, Матяш.

Суперкубок-2016. «Мотор» — ЗТР 31:21 (14:9)

Харків, стадіон "Локомотив"

«Мотор»: Грудку, Кірєєв; Кубатко (3), Шельменко (3), Пуховский (5), Калараш (4), Жуків (1), Сорока (5); Буйненко (1), Малашинскас (2), Гунько, Денисов (1), Дорощук, Козакевич (5), Жук (1).

ЗТР: Дерев'янкін, Гачків, Попов; Акименко (3), Ганчев (2), Звездов, Северин (3), Константинов (1), Тільт (7); Исанчук (1), Бережний, Стрельников, Карамишев (1), Артеменко (2), Русел.Гончаров, Мачарашвілі (1).

Суперкубок-2017. «Мотор» — ЗТР 24:21 (7:9).

Запоріжжя, арена ЗАС

«Мотор»: Кірєєв, Терехов; Кубатко (3), Пачковскі (3), Бабічев (1), Целіщев, Денисов (5), Пуховский (8); Малашинскас, Сорока, Козакевич (2), Шевельов (1), Шельменко (1), Шинкель.

ЗТР: Дерев'янкін, В'юник; Акименко, Ганчев (4), Исанчук, Русел.Гончаров (1), Карамишев (5), Артеменко (2); Звездов, Тільт (9), Бурзак, Константинов, Кравченко.