Google присвятив дудл другий чемпіонці світу українській шахістці Людмилі Руденко

12:07, 27 липня 2018
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Людмила Руденко була чемпіонкою світу з 1950 по 1953 роки / Ruspekh

Дудл можна побачити при заході на стартову сторінку всесвітньо відомого пошуковика.

В 1950-му році наша спортсменка завоювала титул чемпіона світу на турнірі в Москві, набравши 11,5 очок з 15 можливих у турнірі з участю всіх найсильніших шахісток планети. Українка стала другою в історії чемпіонкою світу в жіночих шахах.

Титулом чемпіонки вона володіла до 1953 року.

Руденко стала другою в історії чемпіонкою світу.

google.com

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Теги: #шахи#чемпіонат світу