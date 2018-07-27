Google присвятив дудл другий чемпіонці світу українській шахістці Людмилі Руденко
12:07, 27 липня 2018Інше
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27 липня їй би виповнилося 114 років.
Людмила Руденко була чемпіонкою світу з 1950 по 1953 роки / Ruspekh
Сьогодні Google присвятив свою головну картинку (дудл) українській шахістці Людмилі Руденко.
Дудл можна побачити при заході на стартову сторінку всесвітньо відомого пошуковика.
В 1950-му році наша спортсменка завоювала титул чемпіона світу на турнірі в Москві, набравши 11,5 очок з 15 можливих у турнірі з участю всіх найсильніших шахісток планети. Українка стала другою в історії чемпіонкою світу в жіночих шахах.
Титулом чемпіонки вона володіла до 1953 року.
Руденко стала другою в історії чемпіонкою світу.
google.com
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