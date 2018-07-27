Google присвятив дудл другий чемпіонці світу українській шахістці Людмилі Руденко

27 липня їй би виповнилося 114 років.

Сьогодні Google присвятив свою головну картинку (дудл) українській шахістці Людмилі Руденко.

Дудл можна побачити при заході на стартову сторінку всесвітньо відомого пошуковика.

В 1950-му році наша спортсменка завоювала титул чемпіона світу на турнірі в Москві, набравши 11,5 очок з 15 можливих у турнірі з участю всіх найсильніших шахісток планети. Українка стала другою в історії чемпіонкою світу в жіночих шахах.

Титулом чемпіонки вона володіла до 1953 року.

Руденко стала другою в історії чемпіонкою світу.