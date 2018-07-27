Збірна України залишилася без медалей ЧС з фехтування в командному турнірі шаблістів

Харлан і Ко програли команді Кореї у поєдинку 1/4 фіналу.

В Усі (Китай) завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з фехтування у командному турнірі саблисток, де збірна України програла команді Південної Кореї.

Матч завершився з рахунком 37:45, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки вели в рахунку впродовж чотирьох боїв, по закінченні яких рахунок був 20:19 на користь нашої команди. А потім Олена Вороніна програла з рахунком 1:6 (20:25), а Ольга Харлани Аліна Комащук не тільки не змогли відіграти відставання, але і самі поступилися в трьох міні-боях з чотирьох, при одній нічиїй (5:5).

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Таким чином, на рахунку збірної України залишилися тільки дві бронзові медалі в особистому турнірі шпажистів-чоловіків.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Усі проходить з 19 по 27 липня. На турнірі розігруються 12 комплектів медалей - по три особисті і три командні у чоловіків і у жінок.