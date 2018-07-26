Світоліна: завдання - турнір Великого Шолома

Українка озвучила свої цілі на другу частину сезону.

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна пояснила, чому прийняла рішення не виступати на маленьких турнірах і назвала свої завдання на другу частину сезону.

"Мета до кінця цього року – якомога краще грати кожен турнір, на кожен з них у нас стоїть найвище завдання, це завжди перемога. Для мене найважливіше – бути фізично в хорошій формі, без травм. Тому що у другій половині сезону буде більше турнірів, які мають велике значення для рейтингу. І, звичайно ж, залишився ще один турнір Великого Шолома в Нью-Йорку - US Open. Ми будемо готуватися як можна краще і постараємося зіграти на 100%", - цитує Світоліну Xsport.

Читайте такожСвітоліна залишилася в Топ-5 рейтингу WTA, незважаючи на провальний виступ на Вімблдоні

Саме успішний виступ на турнірі Великого Шолома буде першочерговим завданням Світоліної на решту частину року.

"Можливо, я зіграю один турнір на 250 тисяч (призового фонду), і то ближче до кінця року, будемо дивитися, як я буду рухатися по рейтингу. Але ми з командою вважаємо, що це правильний вибір: ми не будемо фокусуватися на маленьких турнірах, тому що завдання стоїть тільки на турнір Великого Шолома", - зазначила Світоліна.

Нагадаємо, п'ятеро українок потрапили в основну сітку US Open.