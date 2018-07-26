Українські гімнастки візьмуть участь у матчевій зустрічі з Італією й Німеччиною напередодні ЧС

12:14, 26 липня 2018
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В Пескару відправляються всі лідери збірної України / prosportua.com

Це змагання розглядається як етап підготовки гімнасток до чемпіонату світу, який пройде в Софії (Болгарія) з 10 по 16 вересня, повідомляє Prosportua.

Що стосується української заявки на найближчу матчеву зустріч, то до складу сеньорок увійшли Влада Нікольченко, Єва Мелещук і Олена Дяченко. У змаганнях юніорок виступлять Вікторія Онопрієнко та Меланія Тур.

Нарешті, на змаганні буде представлена збірна команда у групових вправах у складі: Анастасія Возняк, Діана Міжерицька, Валерія Ханіна, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Марія Височанська (резерв).

“Ми дуже пишаємося, що маємо можливість прийняти це важливе спортивне змагання, – сказав мер Пескари. – Сердечна вдячність Ганні Мацциотті та її доньці, тому що завдяки їхній наполегливості та професіоналізму наше місто буде в центрі світової уваги до художньої гімнастики".

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Теги: #збірна України#чемпіонат світу#художня гімнастика