Українські шаблістки вийшли у чвертьфінал чемпіонату світу з фехтування

В останній день змагань наша команда може завоювати ще одну медаль турніру, третю за рахунком.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях впевнено вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Сьогодні, в рамках першого дня командного турніру українки провели лише один матч - проти команди Польщі - який виграли з явною перевагою, повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з жеребом турніру і українки, і їх суперниці, пропускали матч першого кола, 1/16 фіналу, а в 1/8 українки легко розібралися з польками - 45:23.

Українки виграли 8 з 9 очних дуелей і лише Олена Вороніна в поєдинку з Мартою Пудою не зуміли виявити переможницю, але і не програла - 5:5. У свою чергу, Аліна Комащук виграла і Мартіни Комісаржик з рахунком 5:0, а Ольга Харлан обіграла Малгожату Козащук з рахунком 5:1. Решта 6 боїв закінчувалися з перевагою українок в діапазоні від 5:2 до 5:4.

Читайте такожОлімпійська чемпіонка з фехтування Харлан виграла Кубок світу

Завтра першим суперником збірної України - у чвертьфіналі - буде команда Південної Кореї. У півфіналі переможців цієї пари чекає протистояння з найсильнішими в матчі Китай - Франція, а переможець півфіналу зустрінеться у вирішальному матчі з найсильнішим у квартеті Росія-США-Італія-Угорщина.

Також у командних змаганнях, на відміну від особистих, передбачений матч за 3-е місце для невдах півфіналів.

Це останній вид програми, де збірна України може розраховувати на медалі ЧС.

Чоловіча команда рапіристів сьогодні впевнено обіграла в першому раунді, 1/16 фіналу, команди Малайзії - 45:22, але в напруженому матчі 1/8 фіналу програла команді Польщі - 43:45 і вибула з подальшої боротьби за медалі.