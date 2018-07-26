Олімпійська чемпіонка з фехтування Харлан виграла Кубок світу

10:52, 26 липня 2018
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Харлан втретє виграла Кубок світу / noc-ukr.org

У підсумковій таблиці вона випередила росіянку Софію Вєлікую й Анну Мартон з Угорщини, повідомляє SportArena.

Підсумкова таблиця турніру була сформована за підсумками чемпіонату світу, який проходить в Китаї.

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Для українки це вже третій тріумф на Кубку світу. У 2013 і 2014 роках вона ставала кращою в загальному заліку.

При цьому на останніх чемпіонатах Європи та світу Харлан не показала найкращі результати. На європейській першості вона покинула одиночний турнір на стадії 1/8 фіналу, поступившись румунці Б'янці Паску. А на чемпіонаті світу два дні тому вона не зуміла захистити титул, програвши в 1/16 фіналу китаянці Яци Шао.

Ольга Харлан є чотириразовою призеркою Олімпійських ігор. Вона здобула дві бронзи в індивідуальній шаблі (2012, 2016 рік), а також золото і срібло в командному (2008 та 2016).

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Теги: #рекорд Харлан#фехтування Кубок світу#Ольга Харлан