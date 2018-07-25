Американська тенісистка звинуватила антидопінгові служби у дискримінації
14:04, 25 липня 2018Інше
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Вільямс не вперше скаржиться на проблему частих перевірок.
Серені Вільямс занадто часто пропонують здати тест на допінг / usopen.org
Американська тенісистка Серена Вільямс поскаржилася на те, що у неї дуже часто беруть проби на допінг.
Вона назвала це дискримінацією, повідомляє Спорт-Експрес.
Тенісистка не вперше скаржиться на цю проблему.
Раніше повідомлялося, що 14 червня 36-річна спортсменка відмовилася здавати допінг-тест і вступила в конфлікт з офіцером.
- І знову цей день настав - день "випадкових" допінг - тестів, і знову його проходжу я, - написала вона у Твіттері. - Вже було доведено, що я проходжу тестування частіше за інших гравців. Дискримінація? Думаю, це так, але я хоча б підтримую чистоту спорту.
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