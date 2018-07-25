Американська тенісистка звинуватила антидопінгові служби у дискримінації

14:04, 25 липня 2018
Інше
141 0
Серені Вільямс занадто часто пропонують здати тест на допінг / usopen.org

Вона назвала це дискримінацією, повідомляє Спорт-Експрес.

Тенісистка не вперше скаржиться на цю проблему.

Раніше повідомлялося, що 14 червня 36-річна спортсменка відмовилася здавати допінг-тест і вступила в конфлікт з офіцером.

- І знову цей день настав - день "випадкових" допінг - тестів, і знову його проходжу я, - написала вона у Твіттері. - Вже було доведено, що я проходжу тестування частіше за інших гравців. Дискримінація? Думаю, це так, але я хоча б підтримую чистоту спорту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #теннис#тенісістка Серена Вільямс