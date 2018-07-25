Українські гросмейстери лідирують на турнірі в швейцарському Білі

Олександр Ковчан і Володимир Баклан виграли перші дві партії.

На престижному шаховому фестивалі у швейцарському Білі одночасно проходять два міжнародні турніри.

В одному з них (за коловою системою) виступають шість спеціально запрошених гросмейстерів на чолі з найсильнішим шахістом планети норвежцем Магнусом Карлсеном, повідомляє Prosportua.

Після трьох турів у головному турнірі, який проводиться з 1977 року, лідирують Карлсен і азербайджанець Шахріяр Мамедьяров – у них 2,5 очки з 3-х. Крім них в коловому турнірі також грають француз Максим Вашье-Лягран (0,5), росіянин Петро Свідлер (2), чех Давід Навара (1,5) і швейцарець Ніко Георгіадіс (0).

В іншому, проходить за швейцарською системою в 9 турів опен-турнір, виступають три українських гросмейстера – Павло Ельянов, Олександр Ковчан і Володимир Баклан.

Що стосується опен-турніра, то Ковчан і Баклан виграли обидві своїх партії в перших двох турах, а рейтинг-лідер Ельянов має 1,5 очка з 2, оскільки зіграв внічию з індійським майстром Ініяном.

Всього в турнірі за швейцарською системою грають 117 шахістів.