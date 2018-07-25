Збірна України у чоловічій шпазі і жіночій рапірі не змогла вийти в 1/4 фіналу ЧС

Шпажисти програли команді Китаю, рапіристки - збірній Росії.

В Усі (Китай) триває чемпіонат світу з фехтування, де в командній першості збірна України не змогла вийти у чвертьфінал у чоловічій шпазі і жіночій рапірі.

Шпажисти програли команді Китаю, рапіристки - збірній Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожХарлан і Комащук вилетіли вже в 1/16 фіналу чемпіонату світу з фехтування

Рапіристки в 1/16 фіналу командного турніру впевнено обіграли збірну Тайваню - 45:30. Але, потім, у матчі 1/16 фіналу безславно поступилися команді Росії - 26:45.

У свою чергу, шпажисти у 1/16 фіналу у впертій боротьбі обіграли команду Нідерландів - 39:37, а вже в 1/8 програли збірній Китаю - 36:45.

Таким чином, збірна України залишається з двома бронзовими нагородами після розіграшу 10 комплектів нагород.