Збірна України завоювала 8 медалей на чемпіонаті світу з сумо (відео)

Вінничанин Святослав Семикрас став чемпіоном світу.

У місті Таоюань (Тайвань) відбувався чемпіонат світу з сумо серед дорослих та юніорів.

В активі дорослої збірної України 1 "золото", 1 "срібло" і 6 бронзових нагород. Юніори вибороли 1 "золото", 2 "срібла" і 2 "бронзи".

Чемпіоном світу серед дорослих став молодий вінничанин Святослав Семикрас (вагова категорія 85 кг).

Іванна Березовська (+80 кг) стала срібною призеркою змагань.

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Бронзові нагороди в особистих змаганнях вибороли Марина Максименко та Вікторія Царук в абсолютній категорії.

У командних змаганнях Україна також має дві бронзові нагороди – у жіночої команди (Іванна Березовська, Марина Максисенко, Світлана Тросюк і Вікторія Царук) та у чоловічої (Олександр Вересюк, Важа Діаурі, Антон Чуєв та Максим Олешко).

У юніорів перемогу святкувала Олена Нікітінська (75 кг), срібло – у Карини Колесник (60 кг) і Максима Цибульняка (80 кг), бронзова нагорода – у Єлизавети Моренко (абсолютна категорія).

Також командну бронзу мають юніорки: Олена Нікітінська, Карина Колесник, Єлизавета Моренко та Дар’я Коритіна.

Відео усіх виступів:

Чемпіонат світу з сумо проходив 20-22 липня.

Нагадаємо, на Всесвітніх іграх-2017 - головних змаганнях з неолімпійських видів спорту - українські сумоїсти завоювали 1 золоту, 1 срібну і 1 бронзову нагороди.