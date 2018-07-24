Українці здобули чимало нагород на клубному чемпіонаті світу з веслування на човнах "Дракон" (відео)

Змагання завершилися в угорському Сегеді.

В угорському Сегеді відбувся клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Загалом участь у змаганнях взяли понад 6 300 спортсменів.

Україну представляли близько близько 200 атлетів, які склали 7 спортивних клубів: DBC Kiev (Київ), Отаман (Львів), Мала Флотилія (Київ), Сальса (Житомир), Західний Вітер (Волинь), Буревісник (Київ) та Академія веслувального спорту (Одеса). Спортивні клуби з України були представлені на всіх дистанціях - 200, 500 та 2000 метрів у різних вікових групах - юнаки, дорослі, 40-49 років, а також 50 років та старші.

Як повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України, у загальному заліку серед човнів класу Д-12 Спортивний клуб «Отаман» зі Львова посів п’яте місце зі 46 спортивних клубів з усього світу, що взяли участь у змаганні. Львівська команда виборола 3 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медалі. У класі Д-22 серед спортсменів віком 40 років та старших Спортивний клуб «DBC Kiev» в загальному заліку посів 4-ту сходинку, виборовши 2 срібні та 1 бронзову медаль.

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На дистанції 200 м. Д-12 серед дорослих, у чоловічому класі, одразу два спортивні клуби з України вибороли призові місця, а саме: «Отаман» виборов срібло, а «Західний вітер» завоював бронзу із 14 команд учасниць. Крім того, «Отаман» у змішаному класі виборов таке бажане золото, обійшовши 13 команд, в той час як жіноча команда клубу «Мала Флотилія» завоювала срібло.

На дистанції 500 м. Д-12 серед дорослих у всіх класах (чоловічому, жіночому та змішаному) вибороли медалі одразу три спортивні клуби з України: «Отаман» та «Західний вітер» здобули срібло та бронзу в чоловічих заліках відповідно; «Мала Флотилія» виборола срібло в жіночому класі; у змішаному класі «Отаман» виборов золото, а «Мала Флотилія» - бронзу.

У класі дорослі на найбільш складній дистанції 2000 м. Д-12 призерами стали теж три спортивні клуби з України: «Західний вітер» в чоловічому класі має бронзу, «Отаман» у змішаному класі - золото, а «Мала Флотилія» - бронзу.

У класі 40 років та старші Спортивний клуб «DBC Kiev» на дистанції 500 м. Д-22 виборов бронзу, обійшовши 11 команд учасниць та на дистанції 2000 м. Д-22 отримав срібло, залишивши позаду 17 команд.

Веслування на човнах «Дракон» – веслування на великому каное, з головою дракона і хвостом. Двадцять спортсменів розміщені в каное по десять з кожного боку. На кормі перебуває керманич. Офіційні змагання проводяться тільки на 10-місних і 20-місних човнах на дистанціях від 200 до 2000 метрів в чоловічому, жіночому і змішаному класах. Історія цього виду спорту почалася більше 2000 років тому в Китаї.

Цей різновид веслувального спорту входить переліку офіційно визнаних дисциплін в Україні. Статус цього виду – неолімпійський.