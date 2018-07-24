Харлан і Комащук вилетіли вже в 1/16 фіналу чемпіонату світу з фехтування

Олімпійська чемпіонка з фехтування провалила головний турнір року.

В Усі (Китай) триває чемпіонат світу з фехтування, де сьогодні проходять змагання у жіночій шаблі.

Українки Ольга Харлан та Аліна Комащук програли вже в другому колі - 1/16 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Харлан програла китайській рапиристці Яци Шао з рахунком 13:15. У свою чергу, Аліна Комащук поступилася також в 1/16 фіналу Ірені Веччі з Італії - 12:15.

Ще одна українка Юлія Бакастова поступилася вже у першому раунді фінальних змагань - 1/32 фіналу.

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Таким чином, починаючи з 1/8 фіналу в турнірі участі не беруть представниці України.

Також сьогодні проходять чоловічі індивідуальні змагання у рапірі. Тут Ростислав Герцик і Клод Юнес програли в першому ж раунді - 1/32 фіналу, а Андрій Погребняк в наступному, 1/16 фіналу. Жодного представника України у турнірі також не залишилося.

Тепер у наших спортсменів в обох дисциплінах залишилася надія на успішний виступ у командному турнірі.

Окрім того, сьогодні був перший день командних змагань, де збірні України вже втратила шанси на медалі, які будуть розігруватися завтра. Чоловіча команда шаблістів програла в 1/8 фіналу збірній Ірану - 34:45, а жіноча команда шпажисток поступилася збірній Польщі - 37:45.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фехтування проходить в Китаї з 19 по 27 липня.