Збірна України з сучасного п'ятиборства виграла бронзу чемпіонату Європи

Наші спортсмени поступилися лише командам Франції та Угорщини.

Збірна України з сучасного п'ятиборства стала бронзовим призером чемпіонату Європи в командних змаганнях. Європейський чемпіонат пройшов в угорському Секешфехерварі, повідомляє prosportua.com. Володарями бронзових нагород стали Павло Тимощенко, Юрій Федечко та Денис Павлюк. В сумі вони набрали 4309 очок. Срібними призерами стали угорці (Гергель Регош, Бенче Деметер, Адам Мароші) – 4325, а чемпіонами Європи – французи (Валентан Прадес, Крістофер Патте, Валентан Біло) – 4367. У змаганнях жіночих команд збірна України фінішувала на дев'ятому місці, набравши 3864 очки. Українки виступали у такому складі: Зінаїда Батрак, Валерія Пермикіна, Анастасія Спас. Призові місця зайняли Угорщина (Тамара Алексєєва, Сарольта Ковач, Софія Фольдхази) – 4026, Ірландія (Сім Брессил, Эйлид Прайз, Наталія Койл) – 3975, і Франція (Марі Отейза, Жюлі Белямрі, Манон Барбаза) – 3969.

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