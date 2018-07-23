6-разовий олімпійський чемпіон з плавання з США дискваліфікований за допінг

Райан Лохте відсторонений від змагань на 14 місяців.

Американське антидопінгове агентство (USADA) оголосило сьогодні про те, що плавець Райан Лохте піддався 14-місячійї дискваліфікації за використання забороненого медичного методу.

24 травня 33-річний Лохте розмістив зображення в соціальних мережах, де він отримує внутрішньовенне вливання, що заборонено правилами WADA, повідомляється на сайті USADA.

Подальше дослідження USADA, з яким Лохте повністю співпрацював, показало, що Лохте отримав внутрішньовенну інфузію дозволених речовин в інфузійної клініці в об'ємі не більше 100 мл протягом 12-годинного періоду без використання терапевтичного використання.

Внутрішньовенні вливання або ін'єкції в обсязі, що перевищує 100 мл протягом 12-годинного періоду, заборонені в будь-який час, за винятком тих, які були отримані законним способом в ході стаціонарного лікування, хірургічних процедур або клінічних діагностичних досліджень,

Лохте є олімпійським чемпіоном Афін-2004, Ріо-2016, а також дворазовим чемпіоном Пекіна-2008 і Лондона-2012,