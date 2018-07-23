Українка Арнаутова посіла 11-е місце на ЧС зі стрибків у воду з метрового трампліну в Києві

В столиці України триває юніорське світова першість зі стрибків у воду.

У Києві завершився другий змагальний день чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, де українка Ганна Арнаутова вийшла у фінал на метровому трампліні.

Українка посіла 11-е місце серед 12-ти учасниць, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка набрав 306,15 бали за свої стрибки.

Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Шиюн Лаі з Китаю - 372,75 бали, 2-е місце у Хейлі Ернандес з США (347,45), третє - в Ольги Кансо з Росії (343,45).

У змаганнях у юніорів на 3-метровому трампліні представників України у фіналі не було.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу зі стрибків у воду, проходить у Києві з 22 по 29 квітня.