Збірна України з підводного плавання завоювала 6 золотих медалей на ЧС-2018

Команда посіла третє місце в загальному заліку.

Цими вихідними в Белграді (Сербія) завершився чемпіонат світу з підводного плавання, який завершився найкращим виступом за всю історію участі збірної України.

В активі українців 14 медалей, з них: 6 золотих, 5 срібних та 3 бронзових, та третє загальнокомандне місце, повідомляє Спортивний комітет України з посиланням на Федерацію підводного спорту та підводної діяльності України.

Загалом участь у змаганнях взяли 275 спортсменів з 49 країн. Україну представляла збірна з 21 спортсмена.

Чемпіонами світу стали Колодяжний Данило (100 м, плавання в біластах) Одіноков Олександр (1500м плавання в ластах), Степанчук Євген (200м в біластах), Захаров Олексій (800 м плавання в ластах), Захаров Олексiй (6000 м плавання в ластах вiдкрита вода). Ще одне золото здобули українці в змішаній естафеті 4х 2000 м. До складу «золотої» команди увійшли: Олейнiкова Евгенiя, Мусiенко Крiстiна, Одиноков Олександр, Захаров Олексiй.

Срібні нагороди вибороли: Олєйнікова Євгенія (1500м плавання в ластах), Антоняк Анастасія (200м пл. в ластах), Грубнік Деніс ( 400 м з акв.); Олєйнікова Євгенія (800 м плавання в ластах) та змішана команда у складі Артамонова Артура, Колодяжного Данила, Пікінер Ірини, Смірнової Маргарити в естафеті 4х100 м, плавання в біластах.

Бронзовими призерами світу стали: Захаров Олексій (400 м, плавання в ластах), Колодяжний Данило (50 м в біластах) та естафетна команда 4х200 м плавання в ластах (Вакарева Єлизавета, Мусієнко Крістіна, Трофімець Яна, Антоняк Анастасія).