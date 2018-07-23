Українські шпажисти завоювали дві бронзи ЧС з фехтування

Наші спортсмени оступилися в кроці від вирішального очного поєдинку за золото.

В Усі (Китай) проходить чемпіонат світу з фехтування, де в особистих змаганнях шпажистів українці Богдан Нікішин та Роман Свічкар програли у півфіналах.

Обидва спортсмени отримають бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці мали шанс провести перший в історії вітчизняний фінал ЧС, але програли в кроці від фіналу.

Нікішин програв Рубено Лімардо з Венесуели - 4:7, а Свічкар - Янніку Борелю з Франції - 11:15. Фінал між французом і венесуельцем відбудеться сьогодні ввечері.

Таким чином, на рахунку збірної України вже дві нагороди - обидві бронзові.

Чемпіонат світу з фехтування проходить в Китаї з 19 по 27 липня. За підсумками сьогоднішнього дня буде розіграно 4 комплекти нагород з 12.