Українки вибороли сім срібних медалей на чемпіонаті світу з синхронного плавання

Турнір серед юніорок (U-18) завершився напередодні в Угорщині.

На чемпіонаті світу (U-18) в Будапешті юніорська збірна України з синхронного плавання посіла друге місце в підсумковому медальному заліку.

На рахунку нашої команди 7 срібних медалей, повідомляє Sport.ua.

Перше місце в медальному заліку у Росії (дев'ять золотих медалей), на третій позиції – Китай (два срібла та дві бронзи)

Українки, виступаючи в семи дисциплінах, у кожній завоювали срібні медалі – у соло технічної та довільній програмах, в дуетах технічної та довільній програмах, в командних змаганнях у технічній та довільній програмах, а також у комбінованих групах.

Раніше, в червні українські синхроністки завоювали 3 медалі на етапі Світової серії в канадському Сурреї.