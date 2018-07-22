Збірна України залишилася без нагород у перший день домашнього юніорського ЧС зі стрибків у воду

На рахунку українського дуету в міксті 6-е місце з 15 команд-учасниць.

У Києві розіграний перший комплект нагород юніорського Чемпіонату світу зі стрибків у воду, де переможцем змагань стала команда Великобританії.

Дует з України посів підсумкове 6-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свої п'ять стрибків британський дует отримав підсумкову оцінку 318,70 бали.

Друге місце і срібні медалі у команди Китаю (307,50), 3-е місце і бронза - у дуету з Австралії (304,50).

Також українську команду (284,35) випередили дуети з Мексики (291,45) та Росії (291,00).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Києві триватиме з 22 по 29 липня.