Збірна України залишилася без нагород у перший день домашнього юніорського ЧС зі стрибків у воду
19:46, 22 липня 2018Інше
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На рахунку українського дуету в міксті 6-е місце з 15 команд-учасниць.
Британські стрибуни у воду стали першими чемпіонами світу на турнірі в Києві / XSPORT.ua
У Києві розіграний перший комплект нагород юніорського Чемпіонату світу зі стрибків у воду, де переможцем змагань стала команда Великобританії.
Дует з України посів підсумкове 6-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
За свої п'ять стрибків британський дует отримав підсумкову оцінку 318,70 бали.
Друге місце і срібні медалі у команди Китаю (307,50), 3-е місце і бронза - у дуету з Австралії (304,50).
Також українську команду (284,35) випередили дуети з Мексики (291,45) та Росії (291,00).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Києві триватиме з 22 по 29 липня.
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