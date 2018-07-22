В юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві візьмуть участь команди з 49 країн

У столиці України стартує світова першість серед юніорів.

У неділю в Києві в спорткомплексі "Ліко" стартує чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів.

У турнірі візьмуть участь представники 49 країн, повідомляється на офіційному сайті змагання.

Всього в турнірі візьме участь близько 500 учасників.

Зокрема, сьогодні буде розіграний перший комплект медалей. У командному міксті візьмуть участь представники Австралії, Австрії, Бразилії, Канади, Китаю, Колумбії, Німеччини, Великобританії, Італії, Японії, Мексики, Нової Зеландії, Росії, України та Сполучених Штатів Америки.

Турнір триватиме з 22 по 29 травня.