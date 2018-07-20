У Києві відзначили Міжнародний день шахів

У центрі столиці відбулися сеанс одночасної гри з міжнародними гросмейстерами, а також бліц-турнір з шахів.

20 липня в Києві урочисто відзначили Міжнародний день шахів та День шахів в Україні. Спортивний комітет України і Федерація шахів України організували свято для всіх шанувальників інтелектуального виду спорту.

В знаменитій шаховій альтанці в парку Тараса Шевченка відбулися сеанс одночасної гри з міжнародними гросмейстерами Юлією Осьмак та Володимиром Бакланом, а також турнір з шахів (бліц) серед аматорів «Кубок імені е2-е4». Участь у змаганнях взяли близько 100 любителів шахів, повідомляє офіційний сайт СКУ.

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«Це традиційний турнір, який ми разом з Федерацією шахів України проводимо з 2012 року. Саме тоді вперше відзначався День шахів в Україні. Приємно, що цей турнір став відомим та очікуваним для всіх шанувальників та фанатів шахів, а кількість учасників щороку збільшується. Для нас День шахів – це не просто свято, а й можливість популяризувати та просувати цей вид спорту», - зазначив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

У сеансі одночасної гри свої сили у протистоянні з гросмейстерами спробували 30 осіб. Єдину перемогу над майстром здобув Данило Білецький. У бліц-турнірі перемогу здобув Олег Будніков. Друге місце посів Євген Рошка, а третє – Михайло Мельничук.