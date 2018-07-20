Російський чемпіон світу дискваліфікований за вживання допінгу

У допінг-пробі легкоатлета Василя Копєйкіна виявили триметазідін.

Російський стрибун у довжину Василь Копєйкін дискваліфікований Спортивним арбітражним судом (CAS) на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

У допінг-пробі легкоатлета виявили триметазідін.

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Відсторонення 30-річного спортсмена набуло чинності з 4 травня 2017 року. Всі результати Копєйкіна з 6 грудня 2016 року по 4 травня 2017 року анульовані.

Копєйкін - чемпіон Росії з легкої атлетики 2016 року, дворазовий переможець чемпіонату Росії в приміщенні (2015, 2016).

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) підозрює 14 російських спортсменів в порушенні антидопінгових правил.