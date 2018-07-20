Українські дзюдоїсти не отримають призові за медаль на командному чемпіонаті Європи в Росії

Про це заявив міністр спорту України Ігор Жданов.

Збірна України з дзюдо не отримає призові за успішний виступ на командному чемпіонаті Європи, що пройшов 18 липня у російському Єкатеринбурзі.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«Федерація дзюдо України самовільно і за свій рахунок відправила делегацію на чемпіонат Європи. Міністерство молоді та спорту, як і раніше, не фінансувала і не буде фінансувати подібні вояжі в країну, що є агресором, за рахунок коштів платників податків.

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За участь у цих змаганнях не буде виплачено жодних державних призових, їхні результати не будуть враховуватися при присвоєнні спортивних звань.

Уся відповідальність за цю поїздку перед українським суспільством лежить виключно на Федерації дзюдо та особисто на тих спортсменах і тренерах, які прийняли для себе рішення їхати в Росію, усвідомлюючи всі можливі ризики та наслідки», – написав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з дзюдо посіла третє місце на командному чемпіонаті Європи.