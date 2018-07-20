У Казахстані затримали одного з підозрюваних у вбивстві відомого фігуриста Дениса Тена

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2014 загинув вчора вдень в Алма-Ати.

У Казахстані затримали одного з двох підозрюваних у вбивстві бронзового призера Олімпійських ігор в Сочі Дениса Тена. Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на прес-службу МВС Казахстану.

Пізніше з'явилася інформація про те, що злочинець визнав свою провину.

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«Затриманий Киясов Нуралієв Даулетбекович 1994 року народження, уродженець Жамбилської області. У присутності адвоката ним дані свідчення. Його запроторено в ізолятор тимчасового утримання», - зазначив прокурор Алма-Ати Берік Жуйриктаєв.

Особу другого можливого злочинця встановлено, ведеться його пошук, додали в МВС.

Як повідомляв УНІАН, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 року в Сочі Денис Тен загинув 19 липня в результаті ножового поранення, отриманого в центрі Алма-Ати. Він був поранений невідомими, які намагалися зняти дзеркала з його автомобіля.

Тен - бронзовий призер зимових Ігор в Сочі-2014, срібний медаліст чемпіонату світу з фігурного катання 2013 року, бронзовий призер чемпіонату світу 2015 року.