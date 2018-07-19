Віце-президент ліги WWFC Перч: UFC потенційно зацікавлені в покупці Ліги WWFC, але ми плануємо розвивати лігу самостійно

За словами функціонера, Дана Уайт - президент UFC, а також менеджер промоушену, відзначили високий рівень проведення турнірів в Україні.

Віце-президент WWFC Денис Перч повернувся з Лас-Вегаса, куди він був запрошений UFC не тільки на масштабний турнір, але і для переговорів про перспективи і майбутнє ММА в Україні.

Функціонер поділився результатами зустрічі, які будуть дуже цікаві і спортсменам і фанатам цього видовищного виду спорту, повідомили УНІАН у прес-службі WWFC.

Дана Уайт - президент UFC, а також менеджер промоушену відзначили високий рівень проведення турнірів в Україні. "UFC цікаво два напрямки - це масштабування за рахунок поглинання інших промоушенов, а інший напрямок - це талановиті бійці, які можуть виступати від UFC", - каже Денис. Тобто виходить, що UFC потенційно зацікавлені в покупці Ліги World Warriors Fighting Championship. Але віце-президент розуміє, що їм є куди розвиватися, а значить і підвищувати свою ціну. Тому на даному етапі керівництво планує розвивати лігу самостійно.

Денис Перч познайомився з багатьма відомими спортсменами і обіцяє, що майбутні турніри ММА в Україні відвідає Тоні Фергюсон - колишній тимчасовий чемпіон і звичайно ж президент UFC Дана Уайт.

Українські спортсмени в UFC

Денис Перч провів переговори про участь українських бійців в турнірі UFC. Віце-президент озвучив три імені - Сергій Співак, Світлана Гоцик і Сергій Гузєв. Що стосується ще двох спортсменів - братів Асхабовых, то вони однією ногою вже в UFC.

Також Денис Перч висловився з приводу того, що для майбутнього спортсмена UFC мало бути чемпіоном, треба ще бути соціально активним і харизматичним. Тому він радить вести сторінки у соціальних мережах і бути на очах у своїх фанатів.

Коли чекати UFC в Україні?

Американському промоушену дуже цікаві рейтинги і трансляції турнірів. Але зараз наша країна не готова приймати UFC у зв'язку з тим, що немає культури покупки pay-per-view (платної трансляції).

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Весь світовий ринок ММА відрізняється від українського тим, що і в США і в Європі глядачі навчені купувати трансляції за гроші. Так вони розуміють, що роблять внесок у розвиток цього виду спорту. Наш глядач краще буде дивитися в поганій якості або шукати можливість безкоштовно потрапити на турнір. Ця ситуація впливає і на розвиток ММА в Україні, і на добробут бійців, гонорари яких залежать від продажу квитків і трансляцій.

А це ставить під питання проведення турнірів такого масштабу в Україні. Але надія є. Адже у нас дуже активні глядачі на трибунах, висока віддача в соціальних мережах і кількість переглядів на Ютубі. Так що інтерес до змішаних бойових мистецтв за статистикою досить високий.

Прихід UFC в Україну залежить від віддачі глядачів. Зараз планується проведення трьох турнірів UFC в країнах СНД. І вже за їх результатами буде зрозуміло, чи зможе наша країна приймати у себе турніри таких масштабів.

Денис також зміг порівняти рівень проведення турнірів в США і зазначив, що в нашій країні він теж досить високий. А це ще одна ознака того, що ліга WWFC рухається в правильному напрямку та готова приймати спортсменів зі всього світу.

Зрозуміло, що без глядачів і переповнених трибун цей вид спорту не може розвиватися. Але існуюча тенденція приросту говорить про те, що дуже скоро шанувальники ММА зможуть отримати справжнє задоволення від боїв світових зірок змішаних бойових мистецтв в Україні.