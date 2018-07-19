В основній сітці US Open-2018 зіграють п'ять українських тенісисток.

Окрым Світоліної і Цуренко в список потрапили ще три тенісистки.

У число тенісисток, які візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті США-2018, потрапили п'ять українок - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.

Кращий результат серед усіх представників України у Катерини Бондаренко, нагадує SportArena.

У 2009 році вона дійшла до чвертьфіналу турніру. А ось для Даяни Ястремської це буде перше потрапляння в основну сітку турніру.

У минулому сезоні на змаганні в США виступали три українки — Еліна Світоліна вилетіла в четвертому раунді, Катерина Козлова — в третьому, а Леся Цуренко покинула його в першому ж раунді.

US Open в цьому році стартує 27 серпня. Діючою чемпіонкою турніру є американка Слоан Стівенс.