В основній сітці US Open-2018 зіграють п'ять українських тенісисток.
11:35, 19 липня 2018Інше
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Окрым Світоліної і Цуренко в список потрапили ще три тенісистки.
Світоліна у минулому році дійшла до четвертого кола Відкритого чемпіонату США / twitter.com/BritishTennis
У число тенісисток, які візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті США-2018, потрапили п'ять українок - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.
Кращий результат серед усіх представників України у Катерини Бондаренко, нагадує SportArena.
У 2009 році вона дійшла до чвертьфіналу турніру. А ось для Даяни Ястремської це буде перше потрапляння в основну сітку турніру.
У минулому сезоні на змаганні в США виступали три українки — Еліна Світоліна вилетіла в четвертому раунді, Катерина Козлова — в третьому, а Леся Цуренко покинула його в першому ж раунді.
US Open в цьому році стартує 27 серпня. Діючою чемпіонкою турніру є американка Слоан Стівенс.
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