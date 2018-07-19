Збірна України завоювала бронзу на командному чемпіонаті Європи з дзюдо у Росії

Змагання у подібному форматі відбувалися вперше.

Збірна України завоювала бронзу на першому в історії командному чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходив у російському Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Змагання проходили у форматі "стінка на стінку", коли в одному поєдинку беруть участь по три спортсмена й по три спортсменки. Повний же склад команди міг сягати 12 дзюдоїстів (по двоє у категорії).

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Україна делегувала вісьмох спортсменів. Авторами "бронзового" здобутку української команди є: Марія Скора (вага до 57 кг, Запоріжжя), Ірина Хрящевська (до 70 кг, Київ), Єлизавета Каланіна (понад 70 кг, Кременчук), Галина Тарасова (понад 70 кг, Запоріжжя), Геворг Манукян (до 73 кг, Київ), Віталій Шепель (до 90 кг, Запоріжжя), Олександр Гордієнко (понад 90 кг, Одеса) і Андрій Колесник (понад 90 кг, Київ).

Згідно встановленого організаторами призового фонду, збірна України отримала 10 тисяч євро, що дорівнює виграшу третього призового місця (за перше місце надавалося 30 тисяч, за друге - 20 тисяч євро).

Слід додати, що золоті нагороди чемпіонату Європи здобула збірна Німеччини, срібло - у команди Нідерландів. Окрім України, ще одне бронзове місце - у росіян (поєдинку за 3-тє місце на турнірі не передбачено).