МОК додав в програму Олімпіади-2022 шість дисциплін
23:19, 18 липня 2018Інше
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Затверджено змагальна програма наступної зимової Олімпіади.
Виконком МОК розширив програму Ігор-2022 / ioc.org
Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету затвердив сьогодні на своєму засіданні перелік дисциплін, в яких розігруватимуться медалі на зимових Іграх-2022 в Пекіні.
Список наводиться на офіційному сайті МОК.
У число шести нових дисциплін увійшли жіночі одиночні змагання з бобслею, лижний біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані змагання зі стрибків на лижах з трампліну, лижна акробатика і борд-крос.
Завдяки нововведенням збільшиться частка дівчат у загальному числі спортсменів — з 41% до 45,44%, наголошується в релізі.
Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться в Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого..
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