МОК додав в програму Олімпіади-2022 шість дисциплін

Затверджено змагальна програма наступної зимової Олімпіади.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету затвердив сьогодні на своєму засіданні перелік дисциплін, в яких розігруватимуться медалі на зимових Іграх-2022 в Пекіні.

Список наводиться на офіційному сайті МОК.

У число шести нових дисциплін увійшли жіночі одиночні змагання з бобслею, лижний біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані змагання зі стрибків на лижах з трампліну, лижна акробатика і борд-крос.

Завдяки нововведенням збільшиться частка дівчат у загальному числі спортсменів — з 41% до 45,44%, наголошується в релізі.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться в Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого..