Українська тенісистка Козлова вийшла у другий раунд турніру в чеському Оломоуці

Українка стартувала з перемоги над Вікторією Мунтян з Франції.

У чешскком Оломоуці завершився матч першого кола тенісного турніру ITS Cup серії ITF Womens Circuit з призовим фондом 80 тисяч доларів США.

Українці Катерині Козловій, яка отримала на турнірі другий номер посіву, знадобилося трохи більше години, щоб обіграти представницю Франції Вікторію Мунтян: 6:2, 6:4, повідомляє Великий теніс України.

По ходу зустрічі Козлова реалізувала шість з восьми брейк-поінтів і програла три гейми на своїй подачі. Наступною суперницею Катерини стане Анастасія Детюк з Чехії, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію.

Напередодні у друге коло змагань також пробилася Ангеліна Калініна. Завтра четверта сіяна українка зіграє проти Катерини Стюарт з США.