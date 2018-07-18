Українська тенісистка Козлова вийшла у другий раунд турніру в чеському Оломоуці
17:15, 18 липня 2018Інше
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Українка стартувала з перемоги над Вікторією Мунтян з Франції.
Козлова вийшла у друге коло турніру в Чехії / btu.org.ua
У чешскком Оломоуці завершився матч першого кола тенісного турніру ITS Cup серії ITF Womens Circuit з призовим фондом 80 тисяч доларів США.
Українці Катерині Козловій, яка отримала на турнірі другий номер посіву, знадобилося трохи більше години, щоб обіграти представницю Франції Вікторію Мунтян: 6:2, 6:4, повідомляє Великий теніс України.
По ходу зустрічі Козлова реалізувала шість з восьми брейк-поінтів і програла три гейми на своїй подачі. Наступною суперницею Катерини стане Анастасія Детюк з Чехії, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію.
Напередодні у друге коло змагань також пробилася Ангеліна Калініна. Завтра четверта сіяна українка зіграє проти Катерини Стюарт з США.
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