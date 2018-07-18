Призовий фонд US Open-2018 поб'є історичний рекорд
12:15, 18 липня 2018Інше
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За останні п'ять років сума призових зросла на 57%.
US Open пройде з 27 серпня по 9 вересня / TodaySportek
Призовий фонд останнього, четвертого в сезоні турніру Великого Шолома - US Open - в 2018 році складе 53 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба змагань.
Порівняно з аналогічним тенісним турніром 2013 року, сума призових зросла на 57%.
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Чемпіони в чоловічому і жіночому одиночному розрядах отримають рекордні для турніру $3,8 млн. Володарі титулів у парному розряді задовольняться $700 тис., що також є рекордом.
Призовий фонд кваліфікаційного турніру вперше складе більше $3 млн.
Нагадаємо, що US Open, або Відкритий чемпіонат США, пройде з 27 серпня по 9 вересня. Чинними чемпіонами американського турніру Великого Шолома є Слоун Стівенс з США і Рафаель Надаль з Іспанії.
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