Призовий фонд US Open-2018 поб'є історичний рекорд

12:15, 18 липня 2018
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US Open пройде з 27 серпня по 9 вересня / TodaySportek

Про це повідомляє прес-служба змагань.

Порівняно з аналогічним тенісним турніром 2013 року, сума призових зросла на 57%.

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Чемпіони в чоловічому і жіночому одиночному розрядах отримають рекордні для турніру $3,8 млн. Володарі титулів у парному розряді задовольняться $700 тис., що також є рекордом.

Призовий фонд кваліфікаційного турніру вперше складе більше $3 млн.

Нагадаємо, що US Open, або Відкритий чемпіонат США, пройде з 27 серпня по 9 вересня. Чинними чемпіонами американського турніру Великого Шолома є Слоун Стівенс з США і Рафаель Надаль з Іспанії.

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Теги: #US Open-2018